Güney Kıbrıs’ta, düşük gelirli kişilerin Noel sofrasının, bu yıl geçen yıla göre yüzde 9 daha pahalı olduğu kaydedildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’taki tüketiciler birliğinin yaptığı araştırma ve karşılaştırmaya yer verirken, araştırmanın 10-19 Aralık tarihleri arasında yalnızca Lefkoşa Rum kesimindeki marketlerde gerçekleştirildiğini ve 34 çeşit yiyecek ile içeceği kapsadığını kaydetti.

Gazete, zengin bir Noel sofrasının maliyeti hesaplanırken 34, ekonomik bir sofra hazırlanırken 34 üründen 19 ürün, en düşük ekonomik gelirden olanlar için bir masa hazırlanırken ise 34 üründen yalnızca 11 ürünün dikkate alındığını belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre, Lefkoşa Rum kesiminde 4 kişilik bir ailenin zengin Noel sofrasının toplam maliyetinin 160, 6 kişilik bir ailenin ise 227 Euro olduğunu kaydeden gazete, geçen yılın maliyetiyle karşılaştırıldığında bunun toplam maliyetin hemen hemen aynı düzeyde kaldığını kaydetti.

4 kişilik bir ailenin ekonomik sofra maliyetinin 98, 6 kişilik ailenin ise 129 Euro olduğunu yazan gazete, düşük gelir düzeyine sahip 4 kişilik bir ailenin Noel sofrasının maliyetinin 33, 6 kişilik ailenin ise 49 Euro olduğunu kaydetti.

Gazete, geçen yılla kıyaslandığında bu kategoride yüzde 9 artış olduğunu ekledi.