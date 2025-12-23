Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında nüfusun yüzde 27,8’inin düşük gelir sınıfında olduğu kaydedildi.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs’ın Nüfusunun Yüzde 27,8’i Düşük Gelir Sınıfında” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum İstatistik Dairesi'nin dün yayımladığı 2024 yılı “Gelir sınıfına göre nüfus” raporuna göre, Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 27,8’inin düşük gelir sınıfında, yüzde 7,6’sının ise yüksek gelir sınıfında olduğunu yazdı.

Nüfusun yüzde 14,6’lık kısmının ise yoksulluk riski altında yaşamını sürdürdüğünü yazan gazete, 2024 yılıyla ilgili ulusal ortalama gelirin ise 20 bin 666 Euro olduğunu kaydetti.

Düşük gelir sınıfındaki yüzde 27,8’lik kısmın eşdeğer kullanılabilir gelirinin 15 bin 500 Euro’ya denk geldiğini veya bunun altında olduğunu kaydeden gazete, orta gelir sınıfına mensup yüzde 64,6’lık kısmın eşdeğer kullanılabilir gelirinin ise 23 bin 517 olduğunu ifade etti.

Yüksek gelir sınıfına mensup yüzde 7,6’lık kısmın eşdeğer kullanılabilir gelirinin 51 bin 316 olduğunu yazan gazete, orta gelir sınıfının da kendi içinde alt, orta, yüksek olarak üçe ayrıldığını kaydetti.

Genellikle nüfusun büyük oranının orta gelir sınıfında bulunduğunu ve bunun oranının da yüzde 60’ın üzerinde olduğunu kaydeden gazete, ekonomik krizin yaşandığı yıllarda bunun geçerli olmadığını ifade etti.

Alithia gazetesi ise, “268 bin Kıbrıslı Yoksulluk Riski Altında” başlıklı haberinde, 2024 yılında Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 64,6’sının orta gelir sınıfında, yüzde 27,8’inin düşük gelir sınıfında, yüzde 7,6’sının da yüksek gelir sınıfında olduğunu yazarken, alt gelir sınıfının 267 bin 557, orta gelir sınıfının 620 bin 086, yüksek gelir sınıfının ise 73 bin 055 kişiye karşılık geldiğini ekledi.

Haberde, alt gelir sınıfı içindeki 267 bin 557 kişiden 139 bin 930 kişiye karşılık gelen yüzde 14,6’lık kısmın yoksulluk riski altında olduğu belirtildi.