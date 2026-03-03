İngiltere’nin, Kıbrıs’taki üslerine radar sistemleri, hava savunma unsurları ve F-35 savaş uçakları konuşlandırdığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Başbakanlık Sözcülüğü salı günü yaptığı açıklamada söz konusu konuşlandırmaları doğruladı. Açıklamada, son dönemde RAF Ağrotur Üssü’ne yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından savunmanın güçlendirildiği belirtildi.

Sözcü, üslerin savunmasını takviye etmek amacıyla bölgeye bir savaş gemisi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin iddialar hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle kuvvet hareketleri ve olası operasyonlara dair spekülasyon yapılmayacağı vurgulandı.

Başbakanlık Sözcülüğü’in bu seçeneği değerlendirdiği ancak henüz resmi bir karar alınmadığı kaydedildi.

Sözcü, Kıbrıs’taki İngiliz üslerine sağlanan savunma kapasitesinin “önemli düzeyde” olduğunu belirterek, kuvvet koruma önlemlerinin sürekli gözden geçirildiğini ifade etti. Savunma Bakanlığı’nın, önemli savunma adımları atıldığında kamuoyunu bilgilendireceği, ancak kuvvet hareketlerine ilişkin anlık açıklama yapılmayacağı da aktarıldı.