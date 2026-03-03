Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki herhangi bir askeri operasyona katılmadığını ve katılma niyetinde olmadığını yineleyerek, ülkenin rolünün kesinlikle insani çerçevede olduğunu vurguladı.

Başkanlık Sarayı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Letimbiotis, bölgesel kriz ortamında doğru ve teyit edilmiş bilginin önemine dikkat çekerek, kamuoyuna yalnızca resmi açıklamalar ve güvenilir medya kaynakları üzerinden bilgi almaları çağrısında bulundu.

Letimbiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti ne katılmıştır, ne katılmaktadır, ne de katılacaktır. Sadece insani rolünü yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İLE TEMAS VE ASKERİ DESTEK

Rum Yönetimi Başkanı ile Yunanistan Savunma Bakanı arasındaki görüşmeye de değinen Letimbiotis, temasın, Rum lider ile Yunanistan Başbakanı arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Atina’nın hızlı yanıtı çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu kapsamda, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait dört F-16 savaş uçağının Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a ulaştığını, iki Yunan fırkateyninin de Pazartesi saat 23.00 itibarıyla yola çıktığını ve gün içinde Kıbrıs açıklarına yaklaşmasının beklendiğini söyledi.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı başkanlığında Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Salı sabahı toplandığını ve alınan önlemler ile bölgesel gelişmelerin günlük olarak değerlendirildiğini açıkladı. Konseyin, ilgili kurumlar arasında azami koordinasyonu sağlamak amacıyla sürekli istişare halinde olduğunu kaydetti.

Ayrıca Başkanlık Sarayı’nda her gün 09.00–21.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek bir Basın Merkezi kurulduğunu ve medya kuruluşlarına kesintisiz bilgi akışı sağlanacağını duyurdu.

FRANSA VE ALMANYA’DAN DESTEK

Letimbiotis, Fransa’nın katkısının kesinleştiğini ve anti-balistik sistemler ile anti-drone kabiliyetine sahip bir fırkateyn gönderileceğini açıkladı. Almanya ile temasların sürdüğünü, ilk yaklaşımın olumlu olduğunu ancak nihai resmi yanıtın beklendiğini söyledi.

İtalya dahil Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve üçüncü ülkelerle de koordinasyon halinde olunduğunu belirten Letimbiotis, ülkelerin talepleri kendi öncelikleri doğrultusunda değerlendirdiğini ifade etti.

GÜVENLİK DURUMU VE DRONE OLAYI

Letimbiotis, Ağrotur’daki İngiliz Üsleri’ne yaklaşan iki dronun düştüğüne ilişkin daha önce yapılan açıklamayı hatırlatarak, o tarihten bu yana ne İngiliz Üsleri’ne ne de Güney Kıbrıs’a yönelik yeni bir tehdit tespit edilmediğini söyledi.

Alınan önlemlerin gerekli ve önleyici tedbirler olduğunu vurgulayan Letimbiotis, bunların Güney Kıbrıs’ın çatışmanın tarafı olduğu anlamına gelmediğini yineledi.

ABD VE DİĞER ÜLKELERDEN TAHLİYE TALEBİ

Letimbiotis, üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs üzerinden tahliyesi konusunda bazı ülkelerin başvuruda bulunduğunu ve bu desteğin insani nitelikte olduğunu belirtti. ABD’nin de bu ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Birleşik Krallık ile temaslara da değinen Letimbiotis, İngiltere Dışişleri Bakanı ile Başbakanının, İngiliz Üsleri’nin ABD ile ilgili herhangi bir planlamaya dahil olmadığı yönünde açıklama yaptığını söyledi. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile İngiliz yetkililer arasındaki temasların sürdüğünü ve İngiliz Üsleri yönetimiyle koordinasyonun devam ettiğini ifade etti.

Günlük değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Letimbiotis, yabancı unsurların varlığının “güç konuşlandırması” değil, önleyici tedbirlere destek kapsamında olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi’nin bölgedeki ülkelerle, İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirten Letimbiotis, amaçlarının Avrupa Birliği ve ortaklarıyla uyumlu şekilde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.