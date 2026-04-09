Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris, Güney Kıbrıs’ta Çevik Kuvvet Birimi’nin güçlendirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in dün yaptığı açıklamada, ihtiyaçlara karşılık verebilmesi adına Rum Çevik Kuvvet Birimi’nin kademeli olarak güçlendirilmesi yönünde karar aldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Fitiris, söz konusu birimde şu anda 250 polisin görev yaptığını, bu sayının aşamalı olarak 600’e çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, yüksek güvenlik tehdidi içeren olaylara anında müdahale ederek, vatandaşın güvenlik duygusunu korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü oturumunda Fitiris’in önerisinin onayladığını belirtti.