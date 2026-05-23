Yapılan araştırmaların ardından yanmış araçta cesedi bulunan şahsın ölüm sebebinin, başına isabet eden kurşun olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde olayın gizeminin çözülememesi yanı sıra soru işaretlerinin arttığını belirtti. Gazete olayı araştıran İngiliz Üslerinin araştırmalarının söz konusu şahsın ölüm nedeninin araçtaki yangın değil, başından aldığı kurşun yarası olduğu sonucuna ulaştığını kaydetti.

Gazeteye göre İngiliz Üsleri dün yaptığı açıklamada olayla ilgili araştırmaların çok yönlü bir şekilde sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili tüm ihtimallerin açık olduğu da kaydedildi.