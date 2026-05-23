İki kişinin çeşitli yerlere uyuşturucu sakladığı konusunda aldığı ihbarı değerlendiren Rum polisinin, geçen perşembe günü 25 yaşındaki şahsın Limasol’da açık bir alana, içerisinde uyuşturucu madde bulunan iki poşet bıraktığını tespit ettiğini yazan Alithia, daha sonra şahsın aracında yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu tespit edildiğini belirtti.

26 yaşındaki şahsın evinin yakınındaki açık alanda aynı zamanda evin bahçesi ve deposuna da gizlenmiş uyuşturucu tespit edildiğini kaydeden gazete, zanlıların dün mahkemeye sevk edildiğini ve göz altında kalmalarına karar verildiğini ekledi.