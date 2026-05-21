Haravgi gazetesi, AKEL ve Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kıbrıs Türk sendika temsilcilerinin dün AKEL’in Güney Lefkoşa’daki ofisinde biraraya geldiklerini belirtti.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünün partisi için birinci öncelik teşkil ettiğini belirterek Kıbrıs sorununa BM parametreleri ve siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunmasını hedeflemeyi sürdürdüklerini vurguladığını aktardı.

Stefanu ayrıca, Kıbrıslı Türk sendikacılarla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Kıbrıslı Türk sendikaların PEO sendikasıyla birlikte gerek Kıbrıs sorunu gerekse vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırma yönünde ortak girişimler üstlendiklerini ifade etti.

Habere göre, Dev-İş Başkanı Semih Kolozali ise görüşmede yaptığı konuşmada özetle, “statükonun devamının Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların geleceğinden çaldığı” iddiasında bulunarak Kıbrıs sorununun tek çözümünün BM parametreleri ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğunu öne sürdü.