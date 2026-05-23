Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının Limasol’a bağlı Pahna bölgesindeki bir ağıla sıçraması ve dün aralarında “Hayvan Besicilerin Sesi” örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup hayvan besicisinin hayvanların itlaf edilmesine ilişkin Veteriner Dairesi’nin bölgedeki çalışmalarını engellemeye çalışmasının ardından, gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Rum Tarım Bakanlığında görevli veteriner hekim Natia Kalli Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye dün yaptığı açıklamada, bölgede dün yaşanan gerginliklerin ardından veteriner hekimlerin numuneleri yalnızca polis eşliğinde alacağını da dile getirdi. Kalli, şu ana kadar söz konusu ağıldaki 12 hayvanda şap hastalığının nasıl ortaya çıktığına dair henüz güvenilir bir sonuca varılamadığını da ifade etti.

Dün çiftlik bölgesinde yaşanan gerginlik esnasında hayvancıların numuneleri zorla ele geçirmesi konusunda ise Kalli, veteriner dairesinin numunelerin nerde olduğunu bilmediğini ve aktif şap virüs taşıyabileceklerini söyledi.

Bunun durumun ve alınan biogüvenlik önlemlerinin ciddiyetinin anlaşılmadığını gösterdiğini kaydeden Kalli, hayvancıların numuneleri saklamasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Bölgede yaklaşık 10 bin hayvan bulunduğunu, amaçlarının sağlıklı hayvanların korunması olduğunu ve herkesin iş birliğinde bulunmasını istediklerini dile getiren Kalli, Güney Kıbrıs’taki hayvanların yüzde 90’ının şap hastalığından etkilenmediğini sözlerine ekledi.