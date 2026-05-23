Fileleftheros gazetesi, “Beş Yıllık Savunma İş Birliği Yol Haritası- Kıbrıs ile Hindistan İlişkilerini Stratejik Ortaklık İlişkisi Düzeyine Yükseltiyor” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Yeni Delhi ziyareti ve başbakan Modi’yle görüşmesi bağlamında, Güney Kıbrıs ile Hindistan’ın 2031 yılına kadar beş yıllık bir savunma iş birliği yol haritası üzerinde mutabakata vardığını yazdı.

İki ülkenin ikili ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin savunma, güvenlik, teknoloji, eğitim, kültür ve ulaşım gibi kritik alanlarda güçlendirilmesi için ortak bir bildiri, beş karşılıklı anlayış memorandumu ve teknik bir anlaşmaya imza konduğu ifade edildi.

Yeni Delhi’deki “Hyderabad House” isimli başbakanlık konutunda bir araya gelen Modi ile Hristodulidis’in, iki ülke arasındaki entegre ortaklık ilişkisini, stratejik ortaklık ilişkisi düzeyine yükselttiklerini açıkladıkları kaydedildi.

Modi’nin bu gelişmenin, iki ülke arasındaki ilişkinin iş birliğinden ortaklaşa bir şeyler yaratmaya ve ortaklık ilişkisinden de ortak refaha doğru kaydığına işaret ettiğini söylediği belirtildi.

Açıklamasında, stratejik derinliğe ve küresel öneme sahip bir iş birliğinden söz eden Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise, Modi’nin 2025 yılının haziran ayında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette stratejik bir vizyon olarak başlayan şeyin, artık elle tutulur sonuçlar veren önemli bir ortaklığa dönüştüğünü savundu.

- Ortak bildiri ve 5+1 memorandum

Hristodulidis’in Hindistan ziyareti çerçevesinde iki ülke hükümetlerinin terörle mücadele, diplomatik eğitim, yüksek eğitim ve araştırma, inovasyon ve teknoloji aynı zamanda 2026-2030 yıllarını kapsayan siyasi iş birliği alanlarında karşılıklı anlayış memorandumlarına imza koyduklarını kaydeden gazete, iki ülke arasında resmi bir arama kurtarma (SAR) mekanizması kurulması için de teknik bir anlaşmaya imza konduğunu kaydetti.

Savunma alanında ise savunma iş birliği amacıyla 2026-2031 yıllarını kapsayan bir yol haritası üzerinde mutabakata varıldığını kaydeden gazete, siber güvenlik diyaloğu ve konsolosluk diyaloğu kurulduğunu da belirtti.

Güney Kıbrıs’ın 2019 yılında Hindistan liderliğinde kurulan “Afete Dayanıklı Altyapı Koalisyonu” (CDRI) yanı sıra Hint-Pasifik Okyanusları Girişimine katılmaya ilgi duyduğunu ortaya koyduğu da ifade edildi.

İki ülkenin 18 Mayıs’ı Güney Kıbrıs-Hindistan uzay günü ilan etmeye karar verdikleri de belirtildi.

Jeopolitik alanında Hindistan’ın Güney Kıbrıs’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelediğini de yazan gazete, iki tarafın ortak bildiride BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyonu amaçlayan müzakerelerin yeniden başlaması konusunda "güçlü bir kararlılık" ifade ettiklerini de iletti.

İki tarafın UNFIYCP’in önemi ile Hindistan’ın UNFICYP’e katkısının değerinin altını çizdikleri de belirtildi.

Rum kesiminin Hindistan'ın yeniden yapılandırılmış bir BM Güvenlik Konseyi'ne daimî katılımına yönelik istikrarlı desteğini yinelediği de belirtilirken, Hristodulidis’in ise açıklamasında “küresel yönetimin günümüz gerçeklerini yansıtması gerektiğini” söylediğini iletti.

Görüşmelerde, “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru” olarak bilinen IMEC’in odak noktasında olduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in IMEC’in dönüştürücü potansiyelini vurguladığını, aynı zamanda Rum tarafının IMEC dostları grubu oluşturulmasına ilişkin inisiyatifini anımsattığını da aktardı.

Hristodulidis ile Modi’nin 2030 yılıyla ilgili Hindistan-AB ortak genel stratejik gündemini onayladıkları da belirtilirken, Hindistan Başbakanı Modi’nin Güney Kıbrıs’ı yatırımlar konusunda Hindistan’ın AB’ye önemli bir giriş kapısı olarak tanımladığını da ekledi.

- Rum Ulaştırma Bakanı Hintli havayolu şirketleriyle görüştü

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis’in iki ülke arasında doğrudan uçuş gerçekleştirilmesi olasılığının incelenmesi amacıyla dün Yeni Delhi’de “Air İndia” ve “Air İndigo” isimli iki Hint havayolu şirketinin yetkileriyle görüştüğünü yazdı.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, şirketlerin bu konuya ilgi gösterdiğini yazan gazete, konunun Hristodulidis ile Modi arasında gerçekleştirilen görüşmede de ele alındığını ve Modi’nin konuya olumlu yaklaştığını ekledi.

Konuyla ilgili haber Alithia’da “Kıbrıs-Hindistan Ortak Bildirisi… Hristodulidis-Modi Görüşmesinden 5+1 Memorandumlar- İki Ülke Kıbrıs’ı Hindistan’ın AB’ye Yönelik Stratejik Kapısı Olarak Görüyor”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Hindistan İlişkileri Stratejik Ortaklık İşbirliğine Yükseltiliyor” başlığıyla yer aldı.