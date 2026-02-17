Güney Kıbrıs’ın, Gazze Barış Kurulundaki temsiliyeti ile ilgili nihai kararın alınması için dün gün boyunca iletişim ve istişarelerin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Barış Kurulu İçin İçte Sert Tartışma” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ı, Washington’da yapılacak olan Gazze Barış Kurulu’nda kimin temsil edeceğine dair resmi açıklamanın düne kadar yapılmadığını yazdı.

Gazete aynı haberde siyasi partilerin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre, konuyla ilgili perde gerisinde yapılan istişareleri çok iyi bilen kaynakların gazeteye yaptıkları açıklamada, temasların çeşitli yönlerde devam ettiğini belirtti.

Aynı kaynaklar, temsiliyet konusundaki açıklamanın bugün yapılmasını ihtimal dışı bırakmadı.

AKEL

Habere göre AKEL yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın topladığı “Barış Kurulu” toplantısına Hristodulidis hükümetinin katılması kararının ideolojik ısrarının karakteristik örneği olduğunu ifade etti.

AKEL, böyle bir gelişmenin; varlığını, haklarını ve mücadelesini, uluslararası hukuka ve BM kararlarına dayandıran Kıbrıs'ın davasına, riskler getirebileceğinden söz ederek hükümetin bunu görmezden gelmemesi gerektiğini belirtti.

DİSİ

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın uluslararası inisiyatiflere katılmasının önceden ret edilmesinin ya da AKEL’in yaptığı gibi ideolojik filtre çerçevesinde incelenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Dimitriu açıklamasında, ayrıca hükümete, siyasi partileri ve halkı hedefleri ve talepleri konusunda vaktinde bilgilendirmediği imasında da bulundu.

ELAM

ELAM açıklamasında Güney Kıbrıs’ın toplantıya katılma davetini, gözlemci statüsüyle bile, kabul etmesinin, öze ilişkin ve sorumlulukla ilgili bir tercih olduğunu ifade etti.

DİPA

DİPA da açıklamasında Güney Kıbrıs’ın toplantıya katılımı konusuna olumlu yaklaşırken Volt partisi, toplantıya katılım kararına karşı çıktı.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Güney Kıbrıs’ın, Trump’ın Kişisel Gündemlerine Boyun Eğme Tehlikeleri…Başkan, Ateşle ve Kişisel Yanılsamalarıyla Oynuyor” başlıklarıyla aktardı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Gazze Barış Kuruluna gözlemci statüsünde katılması kararının iç cephede yoğun tepkilere yol açtığını yazdı.

Gazete haberinde siyasi partilerin açıklamalarına da yer verdi.