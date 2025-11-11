Güney Kıbrıs’ta 2025 yılının Ocak-Eylül dönemindeki ticari denge açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği haber verildi.

Güney Kıbrıs yiyecek, içecek ve tütün satışında artış gösteren ülke
Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde 4 milyar 787 milyon euro olan ticari denge açığının, 2025 yılının aynı döneminde 5 milyar 884 milyon euroya yükseldiğini yazdı.

Gazete 8 milyar 768 milyon euro olan 2024 yılının Ocak-Eylül dönemindeki toplam mal ithalatının yüzde 15,3 artış göstererek 2025 yılının aynı döneminde 10 milyar 111 milyon euroya ulaştığını; aynı dönemde 3 milyar 981 milyon euro olan toplam mal ihracatının ise yüzde 6,2 artış göstererek 4 milyar 226 milyon euroya yükseldiğini ekledi.

