Rum Meclisi’nin ev sahipliğini yapacağı 18’inci Avrupa Küçük Devletler Parlamentoları Başkanları konferansı bugün başlıyor.

Fileleftheros gazetesi konferansın yarın da süreceğini kaydetti.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun konuşmasıyla başlayacak konferansa, Andora, Lihtenştayn, Lüksemburg, Karadağ, Monako Parlamento Başkanları, Malta Meclis Başkan Yardımcısı ile San Marino parlamentosu Eş Başkanları katılacak.

Κonferanta “Katılımcı demokrasi, parlamentoları vatandaşlara daha yakın hale getiriyor” , “Yapay zekâ: zorluklar, fırsatlar, küçük ülkelerin parlamentoları için en iyi uygulamalar” ve “küresel istikrarsızlık dönemlerinde küçük devletler” başlıklarının irdeleneceğini yazan gazete Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un üçüncü başlık, Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Nikodimos Damianu’nun ikinci başlık çerçevesinde konuşma yapacağını belirtti.

Habere göre konferansa katılanlar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edilecek.

Konferansın tamamlanmasının ardından Avrupa Küçük Devletleri Parlamentolarının Başkanları Ortak Bildirisi onaylanacak ve ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.