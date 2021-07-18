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Üstel'den bayram mesajı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Bu bayramda sevdiklerimizi hatırlamalı ancak pandeminin henüz sona ermediğininin farkında olmalıyız" dedi.

18 Temmuz 2021 Pazar 16:45
Üstel'den bayram mesajı

Sağlık Bakanı Üstel, Kurban Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

"Unutmayalım, bayramda birbirimize sarılmadan, öpmeden, sosyal mesafemizi koruyarak kutlama yapmamız, yarınlarımız için daha iyi olacaktır" diyen Üstel mesajında, "Halkımızdan ricam kurallara uymaları ve her zaman olduğu gibi pandemi ile mücadeleye destek vermeleridir" vurgusunda bulundu. 

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Müslüman Aleminin kutsal günlerinden olan Kurban Bayramı'nı kendi egemen devletimizin bayrağı altında huzur ve güven içinde karşılamanın mutluluğu ve sevincini yaşamaktayız.

Kıbrıs Türk halkı olarak özgürlük, kurtuluş günümüz olan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl , Kurban Bayramımızı daha da anlamlı kılmıştır.  Her iki bayramımızı en samimi duygularımla kutlarım.

Bayramlar karşılıklı sevgi saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın ve birlikte yaşama istencinin güç kazandığı günlerdir.

Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren milli ve manevi duyguların çoğaldığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı günlerden olan Kurban Bayramı'nı bu yıl da pandeminin gölgesinde yaşıyoruz.

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Bu bayramda sevdiklerimizi hatırlamalı ancak pandeminin henüz sona ermediğininin farkında olmalıyız. Bayram süresince kurallara uymak, kendimizi ve ailemizi korumak anlamına gelecektir.

Unutmayalım, bayramda birbirimize sarılmadan, öpmeden, sosyal mesafemizi koruyarak kutlama yapmamız, yarınlarımız için daha iyi olacaktır. Halkımızdan ricam kurallara uymaları ve her zaman olduğu gibi pandemi ile mücadeleye destek vermeleridir.

Bayram sevincimize gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi çaresiz bırakmamak için hep birlikte dikkatli olarak daha sorumlu davranmalıyız.

Temizlik maske ve mesafe kurallarını hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.

Son günlerde vaka sayılarında artış görülmektedir ancak yoğunlaştıran aşı programımız ile bulaşın hızını keserek ve halkımızın pandemi kurallarına uymasıyla istenilen sonuca birlikte ulaşacağız.

Mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz Büyük Türk Ulusu iyi günde kötü günde birlik, beraberlik, tek yürek olabilme kabiliyeti sayesinde ayakta kalmayı başarmıştır.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen bu salgını da hep birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır. Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, tüm halkımızın sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini dilerim.

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Son Güncelleme: 18.07.2021 16:55
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