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Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”

Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”

13 Eylül 2019 Cuma 10:30
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeninin Türkiye'nin garantisi olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Töre, “Garantisiz çözüm diyen Rum Lideri Anastasiadis'in niyeti kötüdür” ifadelerini kullandı. 
Töre şöyle devam etti:
“Türk Ordusu adaya gelmeseydi Atlılar, Muratağa ve Taşkent'te olanlar hepimizin başına gelecekti. Yunanistan ve İngiltere garantörlükten çekilebilirler. Türkiye asla çekilemez.

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Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantörlüğünün ne sulandırılmasına nede tamamen ortadan kalkmasına asla müsaade etmez. 
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde hem Pile İlkokulu’ndan hem de Akdoğan’daki okuldan Türk bayrağının gönderden Rumlar tarafından indirilmesi basit bir hırsızlık olayı değildir. Bu Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne ve bağımsızlığına yapılan alçakça bir saldırıdır. 
İbadet özgürlüğü altında kiliselerde ayin yapmaya gelen Rumlar ve papazlar yakın takibe alınmalıdır. Çatalköy’de meydana gelen mühimmat patlaması sonrası Slovak Büyükelçesi’nin davranışları ve yaptıkları da Türk düşmanlığından başka bir şey değildir. Slovak Büyükelçisi’nin iki tarafın siyasi partilerini bir araya getirip çözüm bulma gayretleri de bu tutumuyla eşitsizlik yaratmıştır. Çeklerle, Slovaklar neden ayrıldı buna cevap vermesini beklerken Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiklerini kendisine hatırlatmak isteriz.”
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:32
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