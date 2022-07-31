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Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

31 Temmuz 2022 Pazar 18:35
Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, mesaj yayımlayarak 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönümü olan 1 Ağustos’un tarihsel önemine işaret etti.

Töre mesajında, “Kıbrıs’ın fethiyle adaya ayak basan kahraman ecdadımız, bu günlere dek Kıbrıs Türk halkı olarak varlığını sürdürmeyi başarmıştır. İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi vermiştir. Karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkının toplumsal direnişini örgütleyen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanca mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu gün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mücahitlerimize ve Mehmetçiklerimize borçluyuz. Bu vesileyle tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ardılı olarak devam eden; ülkemizin güvenliğini, barış ve huzurunu sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve onun kahraman mensuplarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıbrıs Türk halkı için müstesna bir gün olan 1 Ağustos’un yıl dönümünde bir kez daha kararlılığımızı dile getirerek tek güvencemiz olan devletimizden, eşit egemen haklarımızdan, hürriyetimizden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek isterim. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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