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Tatar: “Hemşire ve ebelik kutsal meslekler”

Bu hafta Dünya Ebeler ve Hemşireler haftası ..

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:45
Tatar: “Hemşire ve ebelik kutsal meslekler”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hemşirelik ve ebeliğin, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal meslekler olduğunu belirtti.

Tatar, Aralık 2019’dan beri süren pandeminin hemşire ve ebelerin rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu, değerlerini hatırlattığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

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“Modern hemşireliğin mimarlarından kabul edilen Florence Nightingale, Kırım Savaşı yaşanırken İngiltere'den gelerek, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda hemşirelik yapmış korkmadan cephelerde birçok askerin tedavi ve bakımlarını üstlenmiş, hemşireliğin rolünün önemini ortaya koymuştur.  

Aynı şekilde Aralık 2019’dan beri yaşadığımız pandemi süreci de hemşire ve ebelerin oynadığı rolün önemini bir kez daha ortaya koymuş ve bizlere ebe ve hemşirelerimizin değerini hatırlatmıştır.

KKTC’de her geçen gün sağlık sistemimizin devletimizin ve üniversitelerimizin sağlık altyapımız ve sağlık ekiplerimize kazandırdığı mezun ve personel ile güçlendiğini görmek gurur vericidir.

Bu duygularla, pandemi sürecinde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda da iyileştirilmesi için din, dil, ırk ayırt etmeksizin her koşulda var gücüyle çalışan başta ülkemizde görevli sağlık ekibimizin vazgeçilmezleri hemşirelerimizin, ebelerimizin ve tüm sağlık personelimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerken, özverili çalışmaları için teşekkür ederim.” 


 

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Son Güncelleme: 05.05.2021 11:36
Anahtar Kelimeler:
EbelikHemşirelikErsin Tatar
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