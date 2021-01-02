Pandemi doktorlarından çağrı: Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu doktorları Dr. Emre Y.Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı vatandaşa çağrıda bulundu.

İşte o açıklama;

“Bu COVID belasından hepimiz biran önce kurtulmak istiyoruz değil mi arkadaşlar, dostlar, abiler, ablalar!

Maskedir, sosyal mesafedir, temizlikdir….. bunları duymaktan bunları söylemekten Sıkılmadınız mı?

Ben Sıkıldım.. O yüzden tekrar etmeyeceğim..Çok daha önemli bir konu var…

Söz meclisden dışarı…Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin!

Temaslı olduğunuzu söylemekten çekinmeyin!

Temaslı olduğunuzu bile bile normal yaşantınıza devam etmeyin! Temas tarama ekibi var tüm gücüyle çalışıyor, çoğu kez 1 saatlik uykuyla…

Haliyle heryere ulasamayabilirler… Siz yardımcı olun..Siz gerekirse peşlerine düşün, neyapacağınzı sorun!

Ulaşamadınız mı tekrar tekrar deneyin… Yeter ki gizlemeyin, utanılacak birşey değil ki bu!

Çoğu kez ekonomik koşullardan dolayı iş yerinin kapanmaması icin gizlenmeye çalışılıyor! Yapmayın… Sonrasında çalıştirabilecek ne bir elemanınız ne bir çalışacak yeriniz olacak!

Hepbirlikte işbirliğiyle başarabileceğimizden şüphem yok…

Saygılarımızla

Dr Yağmur ALDAĞ-Dr Emre VUDALI”