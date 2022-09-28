Öztürkler: Muhaceret affı hazır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, Meclis’in alt kademelerinde çok çalıştığını, 21 yıllık bir bürokrasi geçmişi olduğunu ve çok farklı diplomasi tecrübeleri elde ettiğini ifade ederek, bakan olmaya kendini hazır hissettiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yaptığı ziyaret hakkında da konuşan Öztürkler, ikili ilişkilerin ve diplomasinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Öztürkler, “Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz projelerimiz var. Görüş alışverişi çok önemli… Türkiye ile kamu güvenliği konusunda önemli bir projemiz var” dedi.

Ülkede yaşanan pasaport krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürkler, Türkiye’nin yardımı ile bu sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Öztürkler, 60 bin çipli pasaport defterinin hazır hale getirildiğini aktararak, yazılımın son noktaya geldiğini de belirtti.

Ülkenin güvenlik noktasında açıkları olduğuna da işaret eden Öztürkler, şöyle devam etti:

“Daha önceleri dünyada mavi veya kırmızı bültenler aranan kişilere, ikamet izni verilmişti. Bunların tekrarlanmaması için güvenlik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı çalışmalarımız var. Deport edilme süreci de kolay bir süreç değil… Düzensiz göçmen sıkıntımız var. Onların insani onurlarına dikkat ederek, ülkelerine göndermeye çalışıyoruz. Türkiye’de yaptığımız görüşmelerde bunlarda gündeme geldi.”

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da darphaneyi de gezen Öztürkler, Türkiye’nin ehliyet konusunda çok gelişmiş olduğunu ve çipli ehliyetler konusunda KKTC’ye yardım edeceklerini belirtti.

Türkiye’de iyi karşılanması nedeniyle eleştirildiğini de belirten Öztürkler, “Bakanlarımızı veya bürokratlarımızı alt düzeydeki bürokratlar karşılıyor diye eleştirilirdi, beni bakan yardımcısı karşıladı diye eleştirildim. Çok iyi karşılanıyoruz, saygı görüyoruz. Ben hep projelerle gidiyorum ve projelerle dönüyorum bu yüzden karşılıklı bir güven duygumuz var” diye konuştu.

“BAKANLAR KURULU KARARI İLE 66 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ, GEÇMİŞ DÖNEMLERE GÖRE EN AZ SAYI…”

İçişleri Bakanı Öztürkler, Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklar konusunda yapılan eleştirilere işaret ederek, şöyle devam etti:

“Burada mevcut olan yasaya göre hareket ediliyor. Geçmiş dönemlere göre en az sayıda Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapan bakanım. Diğer bakanlarla kendimi karşılaştırdığımda istatistiklere göre daha düşük gidiyorum. Hassas ve titiz davranıyorum. Şu ana kadar Bakanlar Kurulu kararıyla 66 kişiye vatandaşlık verilmiş, bunlardan 60 tanesi Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve 6 tanesi yabancı uyruklu, 39 tanesi genç, 12 tanesi ise eğitim veya iş dünyasından olan kişiler. Bunlar dışında ise hak edene vatandaşlık verilme çalışmaları konusunda Muhaceret Dairesi’ne yetki verdim.”

Özellikle bir kişiye verilen vatandaşlığın çok fazla eleştirildiğini belirten Öztürkler, “Önemli bir üniversitede görev yapıyor ve üniversite tarafından referans olundu” dedi.

“ŞUBAT-MART AYLARINDA ÇAĞDAŞ BİR ŞEKİLDE NÜFUS SAYIMI YAPACAĞIZ”

“İstatistik verileri sağlıklı bir şekilde elinizde yoksa bu ülkenin geleceğini planlamak doğru ve mantıklı olmuyor” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, ilk bakan olduğunda ülkenin nüfusunun kaç olduğu hakkında bilgi istediğini ancak verilerin sağlıklı olmadığını düşündüğünü belirtti.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesine de işaret eden Öztürkler, yerel seçimlerin ardından bu sistemin yürürlüğe gireceğini, yazılımların devam ettiği kaydetti, “Eksikler tamamlanacak, Şubat-Mart aylarında çağdaş bir şekilde nüfus sayımı yapacağız” dedi.

“‘E-VİZE OTOMASYON SİSTEMİ’NİN DEVREYE GİRMESİYLE GİRİŞLER KONTROLLÜ OLACAK”

Ülkeye girişlerde çok ciddi önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Öztürkler, “Bunu sağlarsak, huzur ve güveni de sağlarız” şeklinde konuştu.

‘E-Vize Otomasyon Sistemi’nin devreye girmesiyle girişlerin kontrollü olacağını da aktaran Öztürkler, “Vizeden gele para ile devletin üstüne yük etmeden deport edebileceğiz. Bu uygulama herkese yönelik. Şu anda Nijerya, Suriye ve Ermenistan’a vize uyguluyoruz ancak Dışişleri Bakanlığı ile çalışarak, ülkeleri artırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ülkede şu anda 70 bin öğrencinin izni olduğunu da belirten Öztürkler, bu sayısının artacağına işaret etti.

“DEPORT EDİLMESİ GEREKENİ ETTİM”

Yaklaşık 1500 kişiyi deport ettiğini de dile getiren Öztürkler, “Deport edilmesi gerekeni ettim. İzinsiz olan kimi tespit ettiysem ülkesine gönderdim. Yabancı uyruklu hiç kimsenin deportunu durdurmadım, gönderdim” diye konuştu.

“YENİ CEZAEVİNE EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI TAŞINACAĞIZ”

Yeni cezaevi binasına Ekim ayının ikinci haftası taşınılacağını da açıklayan Bakan Öztürkler, 100’e yakın yeni gardiyan alımı yapıldığını belirtti.

Cezaevi Yasasının da hazır olduğunu ve Meclis Genel Kurulu’ndan geçtiğini aktaran Öztürkler, “Merkezi Cezaevi’nde şu anda 763 mahkum var. Bunlardan 180’i Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 177’si KKTC uyruklu ve 350’si yabancı… Hapishanenin yüzde 45’i yabancı” dedi. Öztürkler, mevcut cezaevi binasının ise topluma kazandırılacağını dile getirdi.

Öztürkler, 10 yıllık verilere işaret ederek, cezaevinde olan yabancı uyrukluların ülkelerinin Suriye, Bangladeş, Nijerya ve Pakistan olduğunu kaydetti, “Son 10 yıllık verilere baktığımızda suç oranının yüzde 90’ı bu ülkelerden” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, cezası biten yabancı uyrukluların deport edileceğinin de altını çizdi.

MUHACERET AFFI HAZIR

İçişleri Bakanı Öztürkler, muhaceret affının hazır olduğunu belirterek, Ekim ayında yasallaşmasının beklendiğini söyledi.

KÜLLİYE

Öztürkler, 50 dönüm park, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (külliye) projesini desteklediğini belirterek, "Gerekli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

BELEDİYELER REFORMU...

Belediyeler reformu hakkında konuşan Öztürkler, "51/95 yasasını bu topluma kazandırmak istiyoruz" dedi, ilgili paydaşlara da çağrı yaptı.

CTP tarafından mahkemeye taşınan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'na işaret eden Öztürkler, "Yasanın Anayasa'ya aykırıdır diye reddedileceğini düşünmüyorum. Böyle bir karar çıkacağına inanmıyorum ve doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.