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Elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yapıldı

Limit aşımı yok.

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:26
Elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yapıldı
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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), KKTC genelinde elektromanyetik (EM) alan şiddeti ölçümleri yaparak “KKTC Elektromanyetik Yoğunluk Haritaları”nı hazırladı.

Ölçümlerde, elektromanyetik alan şiddeti bakımından, standartlarda belirlenen limit değerlerine göre herhangi bir limit aşımı tespit edilmedi.

“KKTC Elektromanyetik Yoğunluk Haritaları Raporu”nu hazırlayan BTHK’dan alınan bilgilere göre, ülkedeki altı yerleşim merkezinde, mahallelerde, köylerde ve ayrıca iki emisyon noktasında (Selvilitepe ve Kantara) yapılan ölçümler de dahil olmak üzere toplamda 373 bin 907 adet veri alınarak EM alan ölçümleri yapıldı.

ÖLÇÜLMEYEN YERLEŞİM YERİ, MAHALLE VEYA KÖY KALMADI

2020 yılı EM alan şiddeti ölçümlerinde, yerleşim yerleri, yani yaşam alanı olan yerler dikkate alındı ve ülkede gidilmeyen yerleşim yeri kalmayacak şekilde ölçümler gerçekleştirildi. Ülkede EM alan şiddeti değeri bakımından ölçülmeyen yerleşim yeri, mahalle veya köy kalmadı.

EM yoğunluk haritaları, BTHK çalışmalarıyla, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele ilçeleri ile Kantara ve Selvilitepe emisyon noktalarında Temmuz 2020 - Kasım 2020 tarihleri arasında ölçümler yapılarak hazırlandı. Ayrıca yapılan ölçümlerde, ilçe/kaza sınırları içerisindeki tüm köy ve yerleşim yerlerinde de veriler toplandı.

Yapılan ölçümlerde, bütün yerleşim yerlerinde elektromanyetik alan kaynağı olan baz istasyonlarının yakınından ve insanların yoğun olduğu okul, hastane, üniversite gibi yerlerin çevrelerinde özellikle veri toplanmasına dikkat edildi.

SINIR DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

BTHK tarafından gerçekleştirilen elektrik alan şiddeti ölçüm sonuçları, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen ve Kurumca da kabul edilen sınır değerlerine göre değerlendirildi.

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Elektromanyetik alan maruziyetinde sınır değerleri belirlenmesi konusunda Dünya ve Avrupa ülkelerinin referans olarak aldığı kurumların başında Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geliyor.

ICNIRP, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından resmen tanınan, bağımsız bilim insanlarından oluşan bir araştırma kuruluşudur ve ICNIRP tarafından GSM 900 bandında tek bir cihaz için limit değer 10,23 V/m, ortam için ise limit değer 41.25 V/m olarak belirlenmiştir.

BELİRLENEN DEĞERLER

Yaşam alanı olmayan Kantara ve Selvilitepe emisyon noktalarında Radyo ve TV frekans bandı için ortamın limit değeri 61 V/m olarak belirlenirken; ölçülen 11.21 V/m (Kantara) ve 30.23 V/m (Selvilitepe) elektrik alan şiddeti değerleri, limit değerin altında kaldı.

EM yoğunluk haritası ölçüm çalışmasında, yaşam alanı olan yerde, tespit edilen en yüksek elektrik alan şiddeti değeri 2.95 V/m oldu. Girne’de tespit edilen bu değer de, GSM 900 frekans bandı için cihaz başına belirlenen 10,23 V/m limit değerinin altında oldu.

KKTC’deki tüm yerleşim yerlerinde alınan ölçüm sonuçlarına göre, EM alan şiddeti bakımından standartlarda belirlenen limit değerlerine göre herhangi bir limit aşımı tespit edilmedi.

İLKÖĞRETİM OKULLARI EM ALAN ÖLÇÜMLERİ

İlköğretim okulları EM alan ölçümleri de, 135 adet okullun bulunduğu mahallerde, bahçe sınırları dikkate alınarak yapıldı.

ICNIRP tarafından GSM 900 bandında tek bir cihaz için limit değer 10,23 V/m, ortam için ise limit değer 41.25 V/m olarak belirlenmişken; Telsiz Tüzüğü’nde, ilköğretim okullarının ortam limit değeri için ise 3 V/m belirlendi.

Ölçülen en yüksek 2.52 V/m elektrik alan şiddeti değeri limit değerlerinin altında kaldı. KKTC’deki tüm ilköğretim okullarında alınan ölçüm sonuçlarına göre, EM alan şiddeti bakımından standartlarda belirlenen limit değerlerine göre herhangi bir limit aşımı tespit edilmedi.

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Son Güncelleme: 02.01.2021 15:50
Anahtar Kelimeler:
Elektromanyetik Alan şiddeti ölçümleriBthk
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