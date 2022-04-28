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2 farklı bölgede yangın çıktı

28 Nisan 2022 Perşembe 14:03
2 farklı bölgede yangın çıktı

28.04.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında Vadili köyünde, tarla içerisinde park halinde bulunan, Cafer Yusuf GÜRÇAĞLAR’a ait traktörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu traktör yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

27.04.2022 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde, İbrahim Halil ATEŞ kullanımındaki araçta, seyir halinde olduğu sırada makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik kabloları ile plastik aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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