(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçundan tutuklanan Pedro Awong Awong Eyang mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. Polis, 02.07.2025 tarihinde saat 10:00 raddelerinde GKRY’de sakin Pedro Awong Awong Eyang’ın Ledra Palace Sınır kapısından KKTC’ye geçiş yapacağı sırada görevli gümrük memuru tarafında şüphe üzerine tasarrufunda bulunan valizinde yapılan kontrolde gümrüğü ödenmemiş toplam 4 çift terlik, bir set mayo, 2 paket göğüs bandı, 18 adet kadın iç çamaşırı, 17 adet kadın elbisesi, 12 adet t-shırt, 1 adet şapka, 3 adet kadın bilekliği, 3 set küpe 1 set bayan yüzük, 1 set kolye, 1 adet anahtarlık, 1 adet boncuk bilezik, 4 adet tırnak temizleme kremi, 7 adet jel tırnak ojesi, 1 set onlu törpü, 2 paket toplam 240 adet yapay tırnak, 1 set 36’lı jel tırnak, 3 adet topuk törpüsü, 1 adet selfi çubuğu, 1 adet led ışık, 1 adet saat, 1 adet yüzük kutusu, 1 adet kravatı, 1 set tırnak süsü tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının İtalyan vatandaşı olup, Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, KKTC’ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.