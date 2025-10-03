“Bağımsızlık Bildirisi iki devletli çözüme engel değildir”

Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için uğraşılması ve iki devletli çözüme yönelik tasarının Meclis’ten ivedilikle geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Federasyon tezinin Rumlar tarafından defalarca reddedildiğini ve tüketildiğini ifade eden Gülbahar, “KKTC Bağımsızlık Bildirisi bazılarının yanlış bir şekilde ifade ettiği gibi iki devletli çözüme engel değil tam tersine bunu destekleyicidir. Kıbrıs Türk halkının egemen, bağımsız devleti ile Kıbrıs davasına sahip çıkmasını öngörür” dedi.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini asla kabul etmeyeceğini, vazgeçilmez hedefinin Kıbrıs Türk halkını 1974 öncesine götürmek olduğunu kaydetti.

Aziz Gülbahar, Cumhuriyet Meclisi’ni, oy birliği ile alacağı kararla tüketilmiş federasyon görüşmelerine kapıyı kapatmaya, KKTC’nin egemen bir devlet olarak uluslararası alandaki yerini alma çabalarına destek vermeye davet etti.

Rum liderin verdiği tüm demeçlerde, KKTC’nin uluslararası statüsünün Rum devleti ile aynı olduğunun tescili için ortaya konan önerileri net bir şekilde reddettiğini belirten Gülbahar, “Rum lider şimdiden işi garantiye alıyor ve iki devletli çözüm önerilerimizin ele alınmasını, Kıbrıs konusunun çözümü için gerçekçi, akılcı bir yol açılmasını dinamitliyor” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tek hedefinin, iki devletli çözüm formülünü havaya uçurmak, KKTC’nin tanınmasını durdurmak ve engellemek olduğunu kaydeden Gülbahar, Rum liderin asıl amacının, kendi istedikleri sözde çözümü sağlayacak olan federal çözüm için kapının açık kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gülbahar, “Federasyon, Kıbrıs Türkü için azınlık durumuna düşmek demektir. Rum-Yunan ikilisi bunu açıkça söylüyor. Bu nedenle egemenliğimizi reddettikleri ortadadır” dedi.

Türk tarafının kararlı tutumunu sürdürmesi ve değişen dünya koşullarını iyi değerlendirerek, iki devletli çözüm önerisini Meclis’ten geçirmesi gerektiğini kaydeden Gülbahar, “Bunu yapmamak 61 yıldır Kıbrıs Türkü’ne her türlü haksızlığı yapan, kendi planını reddeden Rumları hala şımartan Birleşmiş Milletler’den (BM) gerçekleri görmesini istemektir” dedi.

-“Federasyon tezi Rum uzlaşmazlığı yüzünden tamamen tüketildi”

Federasyon tezinin Rum uzlaşmazlığı yüzünden tamamen tüketildiğini, bunu canlandırmaya yönelik tüm çabaların zaman kaybından başka bir şey olmadığını ifade eden Gülbahar, şöyle devam etti:

“Kendi kaderini tayin etme hakkı, Kıbrıs Türkü’nün doğal hakkıdır. BM, bu hakkımızı teyit etmelidir. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, Kıbrıs Türkü’nün doğal hakkıdır. Nisan 2021’de Cenevre’de sunulan öneriler dikkate alınmalıdır.

Kıbrıs’taki taraflar arasında ortak zemin yoktur, tarih buna şahittir. Bunu BM Güvenlik Konseyi, 27-29 Nisan 2021’de Cenevre’de gayrı resmi olarak yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklamada da ortaya koymuştur.”

KKTC’nin 15 Kasım 1983’te ayrı ve tam bağımsız bir devlet olarak ilan edildiğinin altını çizen Gülbahar, “Meclisimizin önünde bulunan egemen eşit ve eşit uluslararası statü, iki devletli çözüm tasarısına desteğimiz tamdır” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2022 yılından itibaren BM’de her yıl KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türkleri üzerinde zulüm teşkil eden izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması çağrılarını "sevinçle" karşıladıklarını belirten Gülbahar, Türkiye’nin, Kıbrıs’ta iki bağımsız ve egemen devlete dayalı yeni politikaya verdiği desteğin dünyaca bilindiğini ifade etti.

İki egemen eşit ve eşit uluslararası statüye dayalı bir yapının tescilinin tek gerçekçi çözüm olduğunu, federasyon tezinin tükendiğini ve kabul edilmeyeceğini yineleyen Gülbahar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin aralarında oluşturacakları iş birliği mekanizmalarıyla ilişkilerini geliştirmeleri gerekmektedir. İki devletli çözüm Ada'daki iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut güven eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunacaktır.”

KKTC devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiğini belirten Gülbahar, 1963’ten beri Kıbrıs Türk halkına karşı sürdürülen haksızlığın son bulması, adada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya varmanın yolunun KKTC’nin tanınması olduğunu vurguladı.