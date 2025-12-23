Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Great Sea Interconnector” (GSI) elektrik kablosu projesiyle ilgili iktidardaki ortağı DİKO’dan eleştiriler almasının, Rum hükümetinin proje konusundaki "kararsız" tutumunu pekiştirdiği ve bu durumun, Yunanistan’da "hoşnutsuzluk yaratmaya devam ettiği" bildirildi.

Alithia gazetesi, iktidar ve muhalefet partilerinin, hükümetin GSI projesiyle ilgili pozisyonunun net olmamasından kaynaklanan sorularının cevapsız kalmaya devam ettiğini, Hristodulidis’in ise bir adım daha ileriye giderek kabine değişikliği yaptığını ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun yerine Mihalis Damianos’u atadığını; Makis Keravnos’un da Maliye Bakanlığı görevinde kalmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, enerji konusunda uzman kişilerle, bazı vatandaşların, Papanastasiu’nun "ülkenin hiçbir enerji hedefini yerine getiremediğini" düşünmesine rağmen, Hristodulidis’in kabine değişikliği gündeme geldiğinde, Papanastasiu’dan özellikle Yunanistan ile temasları konusunda memnun olduğunu söyleyerek, yerine başkasını atayacağından bahsetmediğini belirtti.

Buna karşın Hristodulidis'in Papanastasiu’yu görevden aldığını, öte yandan GSI projesinin yaşayabilir olmadığını alenen savunarak Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’ye ödenmesi gereken 25 milyon euronun ödenmemesine yol açan ve bu fikirleri sebebiyle yalnız bırakılan Keravnos’un ise görevde kaldığını kaydetti.

-Keravnos: “Komisyon ve Papadopulos”

Gazete , Keravnos’un, Hristodulidis’in önceki gün yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu ve Hristodulidis’in görüşünün, hükümetin görüşü olduğunu söylediğini yazdı.

Hristodulidis’in pazar günü, hükümetin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik bağlantısı yapılmasına ilişkin stratejik hedefin lehtarı olduğunu söylediğini anımsatan gazete, Keravnos’un da böyle düşündüğünü ve projenin bazı teknoekonomik noktalarında güncelleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Habere göre Keravnos, AB Komisyonu’nun, projeyle ilgili yeni bir çalışmaya gerek olmadığına dair açıklamasıyla ilgili olarak ise, kendisinin, hükümet dışında kimsenin görüşlerini yorumlamayacağını söyledi.

Keravnos, Rum Hükümeti’nin ADMİE’ye ödemesi gereken 25 milyon euronun ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir soruya ise, bu paranın bütçeye dahil edildiği ve koşullar yerine getirildiği zaman ödeneceği yanıtını verdi.

Keravnos, hala projenin yaşayabilir olmadığını savunup savunmadığının sorulması üzerine ise, projenin yaşayabilir olmadığını savunanın kendisi olmadığını, her proje için çalışma yapıldığını ve şu anda bu projeyle ilgili bir güncelleme yapılmasının gerekli olduğu anlayışının hakim olduğunu belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin devam ettiğine ve olayların değiştiğine işaret eden Keravnos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın görüşünün, projede güncelleme yapılması yönünde olduğunu kaydetti.