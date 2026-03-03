ABD ordusunun Kıbrıs’ı kullanmadığını belirten İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, adadaki İngiliz üslerinin ABD güçleri tarafından kullanılmadığını açıkladı.

İngiliz parlamentosunda, İran Devrim Muhafızları’ndan General Sardar Jabbari’nin Kıbrıs’a füze tehdidine ilişkin yöneltilen soru üzerine konuşan Starmer, “ABD Kıbrıs’ı kullanmıyor. Orası bizim üssümüz. Operasyonel ayrıntılara girmeyeceğim ancak Kıbrıs’ın ve üssün güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Starmer, Avam Kamarası’nda yaptığı başka bir açıklamada da Kıbrıs’taki üslerin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını vurguladı. Üsse pazartesi gece yarısından sonra isabet eden insansız hava aracının da İngiltere’nin aldığı bir karara karşılık olarak gönderilmediğini, söz konusu dronun kendi açıklamalarından önce ateşlenmiş olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Kıbrıs’taki üslerin neden ABD tarafından kullanılmadığı sorusuna ise Starmer, bu üslerin “uygun olmadığını” söyledi.