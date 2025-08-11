Limasol’da aynı aileden 5 kişinin kızamık hastalığına yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kızamık hastalığına yakalananların dördünün çocuk, birinin de yetişkin olduğunu ve yetişkinin hastalığa çocuktan bulaştığının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, hasta çocuğun farklı bir hastalığın semptomlarıyla hastaneye götürüldüğünde kızamık çıkardığının da tespit edildiğini ve üçünün hastaneye yatırıldığını, birinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Haberde, yetkili makamların bu vakalar nedeniyle teyakkuza geçtiği ve çocukların temaslılarıyla iletişime geçmeye çalıştığı ifade edildi.