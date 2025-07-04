(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve ithal suçlarından tutuklanan Barış Hüseyin Polattemir yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Hatice Demir’in suçla bağı olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30.06.2025 tarihinde zanlı Polatemir’in uyuşturucu satışı yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının Gönyeli’deki, evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4.000 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ayrıca ifadesinde 4 gram uyuşturucuyu 4 bin TL’ye satarak, kazanç elde ettiğini söylediğini de aktardı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı bölgedeki güvenlik kamerasının emare olarak alındığını ve inceleme yapılacağını söyledi. Üç kişinin sorgulandığını, iki kişiden ifade alındığını kaydeden polis, alınacak yeni ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.