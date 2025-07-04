(Kamalı Haber)- Eski kız arkadaşıyla evleneceği gerekçesiyle 56 yaşındaki adamı bıçaklayan 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Aykut Özkan mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının “Taammüden Adam öldürmeye teşebbüs” , “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 01.07.2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde Lefkoşa’da zanlının aralarındaki kıskançlıktan dolayı çıkan kavga neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 6 cm ve toplam uzunluğu 13.5 cm olan mavi saplı metalden mamül bıçağı, Ö. K.’nin (E-56) sol göğüs ve koltuk altı kısmına 4 kez sallayıp suretiyle, sol meme uç yanına 2 cm, sol meme başının 9 cm sol kol altı ön yanına 4 cm, sol arka iç yüzey 4 cm’lik delik oluşturduğunu ve akciğer etrafında 2 cm seviyesinde biriken kesici alet yaralanmasına sebebiyet vermek suretiyle taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini anlattı. Polis, yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının 02.07.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, aynı tarihte ikametgahında 02.10-02.25 saatleri arasında yapılan aramada mutfak içerisinde dolapta kullanılan 6 cm ve toplam uzunluğu 13.5 cm olan mavi saplı metalden mamül bıçağın bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, kısa sürede taburcu olacağını öğrendiklerini kaydetti. Polis, ayrıca müştekinin ifadesinde zanlıdan şikayetçi olmadığını belirtiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 700 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.