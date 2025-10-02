(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen” müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan Tavus Hajjyeva mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde H.E.’nin ikametgahında ocak ayından itibaren temizlikçi olarak çalışan zanlının yatak odası içerisinde bulunan 4 çekmeceli komodinin alt çekmecesindeki muhafaza edilen bir adet cumhuriyet altını, 4 Ata lirasını, 3 yarım cumhuriyet altınını ve 9 adet çeyrek cumhuriyet altınını çaldığını söyledi. Polis, ev sahibinin 18 Eylül 2025 tarihinde altınların yerinde olmadığını fark ettiğini, zanlıya sorduğunda altınları aldığını kabul ettiğini ancak geri vereceğine dair söz vermesine rağmen altınları alamadığını, bunun üzerine 1 Ekim’de şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis, zanlının 1 Ekim’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını ancak aranan emarelerin bulunmadığını söyledi. Polis memuru, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.