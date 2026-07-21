Kamalı Haber

Ercan Havalimanında meydana gelen “Resmi Sahte Evrak Düzenleme, Resmi Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Sağlamak” suçlarından tutuklanan S.A.Ö mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Pasaportla Çıkış Yapmaya Çalıştı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı. Polis, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:50 raddelerinde zanlının daha önceden sahte olarak düzenlemiş olduğu üzerinde kendi resmi bulunan T.S.S adına ısdar olunan Bulgaristan pasaportunu gerekli muhaceret işlemlerini yapmak için Ercan Havalimanında görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründükten sonra çıkış işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt sağladığını söyledi.

Sahte Pasaport E-Postayla Ortaya Çıktı

Polis, zanlının aynı gün Sun Express yetkililerine gönderilen tasarrufundaki pasaportun sahte olduğunu belirten e-mail sonrası tespit edilerek Ercan Havalimanı içerisinde tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının söz konusu sahte pasaportla 17.07.2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, pasaportun inceleneceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.