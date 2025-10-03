Lefkoşa ve Girne’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dört kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, M.B’nin (E-18) üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.N.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen A.K.A.A.K.A.(E-28) ve M.A.A.S’nin (K-35) üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, A.K.A.A.K.A’nın tasarrufunda bulunan çantada yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Akabinde, bahse konu şahısların Girne’deki evinde yapılan aramada ise, tasarruflarında yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.