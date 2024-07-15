Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli Polis Karakolu ile Cürümleri Önleme Şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 2 adet silah, 25 mermi ele geçirilirken, tutuklanan Ramazan Kıraç ile İsrafil Ünal bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Toıykan Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Temmuz 2024 tarihinde Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini, 15 Temmuz saat 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların polis ekiplerini görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının olay mahalinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların sorgulandığını, Ramazan Kıraç’ın poşeti yol kenarından aldığını, İsrafil Ünal’ın gece kulübünün park yerinde polisi görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, her iki zanlının ikametgahlarında ve iş yerlerinde arama yapılacağını belirtti. Polis, ayrıca silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.