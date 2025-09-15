İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi Mobil Göç Denetim araçları, kaymakamlıklar ve polis teşkilatının desteğiyle Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da eş zamanlı denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı yaşamın önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan denetimlerde, kişilerin ikamet izinleri kontrol edildi.

Toplam 37 kişinin sorgulandığı denetimlerde, ülkede kaçak olarak yaşayan kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, kaçakların polis tarafından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği ve yasal sürecin işletildiği kaydetti.

Açıklamada, ülke güvenliği ve kamu düzeni için kaçak yaşama müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtildi.