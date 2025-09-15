Medya Etik Kurulu, 8 Eylül'de Yeni Bakış Gazetesi'nde yayımlanan ve aynı gün gazetenin sosyal medya hesabında da paylaşılan içerikler hakkında yaptığı değerlendirme neticesinde, uyarma kararı verdi.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberde Orhun Saraçoğlu’nun adı kullanılarak, hakkında herhangi bir yargı kararı bulunmaksızın, suçlu imasında bulunan bir dil kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Haberde yer alan “KKTC’nin Sülün Osman’ı” ifadesinin kişiyi hedef gösteren, küçük düşüren ve hakaret teşkil eden nitelikte olduğunun belirtildiği açıklamada, içeriğin genelinde kullanılan alaycı, aşağılayıcı ve yargılayıcı dilin ifade özgürlüğü sınırlarını ihlal ettiği ve kişilik haklarını zedelediği ifade edildi.

Haberde "Perşembe günü detaylar yayımlanacak" şeklinde kamuoyuna vaatte bulunulmasına rağmen ilgili tarihte herhangi bir içerik yayımlanmadığının aktarıldığı açıklamada, “Haberde ileri sürülen iddiaların destekleyici bilgi veya belgeyle teyit edilmemesi ve içeriğin yalnızca gündem oluşturma amacı taşıması, haber etiğiyle bağdaşmamaktadır. Tüm bu tespitler doğrultusunda, Medya Etik Kurulu, Yeni Bakış Gazetesi hakkında uyarma kararı vermiştir.” denildi.