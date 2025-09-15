İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında, polis ve av korucuları tarafından yapılan rutin kontrollerde, O.N (E-52) Kalkanlı Göleti’ne 500 metre mesafeden daha fazla (200 metre içerisinde) yaklaşarak adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandığı sırada tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, bahse konu şahsa idari para cezası kesildi.

- Gemikonağı'nda ruhsatsız içki satışı

Gemikonağı’nda bir süpermarkette dün polis tarafından yapılan kontrolde yetkili makamdan alınmış herhangi bir alkollü içki ruhsatı olmaksızın 530 adet muhtelif markalarda alkollü içkinin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi. Bahse konu iş yerin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü iki şahsa çevrede rahatsızlık yaratmaktan işlem yapıldı

Şirinevler’de dün festival alanında S.M.(E-43) 109 mlgr alkollü içki tesiri altındayken satılan oyuncak bebeğin fiyatını beğenmediği gerekçesiyle satış standını devirip, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Gazimağusa’da ise P.I.(E-68) alkollü içki tesiri altında (yeterli nefes örneği vermedi) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.