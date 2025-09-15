14.09.2025 tarihinde, 23.30 sıralarında, Minareliköy’de Arı Caddesi üzerinde bulunan bir dairede dört yaşındaki çocuğun tasarrufundaki çakmak ile oynadığı sırada, yatak odası içerisinde bulunan eşyaların alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yatak odası içerisindeki eşyalara yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

14.09.2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gönyeli’de Ümraiye Sokak üzerinde bulunan bir dairede ikametgahın salonu içerisinde faal durumda unutulan ütünün aşırı ısınması sonucu ütü yanında bulunan koltuğun alevlenmesi sonucu yangın medyana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisindeki muhtelif eşyalar yanarak hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.