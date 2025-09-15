KKTC’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı, yaz tatilinin sona ermesinin ardından bugün başladı.

Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 58 bin öğrenci ve 6 bin 500 öğretmen, sabah 08.00’de çalan ders ziliyle birlikte yeniden ders başı yaptı.

-Eğitim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Akademik Takvim’e göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler 1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek.

İkinci dönem ise 16 Şubat 2026'da başlayacak. Eğitim yılı 15 Haziran 2026 günü verilecek karne ve tamamlama belgeleriyle sona erecek.