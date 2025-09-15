Beylerbeyi’nde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Taha Mert Ermiş (E-26), yönetimindeki ZP 992 plakalı araçla Değirmen Sokak’ta durmayarak anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden Eren Zeytuncu (E-28) yönetimindeki VM 045 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmalarına neden oldu.

Kazada yaralanan ZP 992 plakalı araç sürücüsü Taha Mert Ermiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Akın Mert Damkas (E-25), Servet Alp (E-25) ve VM 045 plakalı araç sürücüsü Eren Zeytuncu ile araçta yolcu olarak bulunan Kemal Batuhan İlkbahar (E-27) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılarda Akın Mert Damkas (E-25) yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde, Taha Mert Ermiş, Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı. Servet Alp yapılan tedavisinin ardından tabucu olurken, Eren Zeytuncu ve Kemal Batuhan İlkbahar ise Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.