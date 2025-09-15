Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası 2025 yarın saat 18.00’da başlıyor.

Turnuva Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil İşletmeleri merhum direktörü ve spor insanı Hasan Ramadan Cemil adına her yıl düzenlenen devlet daireleri arası futbol turnuvası bu yıl 15’inci kez gerçekleşecek.

İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvanın maçlarının İrsen Küçük Ortaokulu (Kermiya) Halı Sahası’nda oynanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, turnuvada iki ayrı grupta 11 takımın mücadele edeceği de kaydedildi.

Salı geceleri üç maç, çarşamba geceleri ise iki maç oynanacak turnuvanın ilk hafta programı şöyle:

“16 Eylül Salı (A Grubu): saat 18.00 Merkezi Cezaevi-Gümrük Dairesi; saat 19.00 Sivil Savunma-Din İşleri; saat 20.00 Devlet Hastanesi-Sosyal Sigortalar.

17 Eylül Çarşamba (B Grubu): saat 18.00 Sağlık Çalışanları-Tarım Bakanlığı; saat 19.00 Sivil Havacılık-İlköğretim Dairesi, Vergi Dairesi (BAY).”