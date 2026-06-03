Girne’de Karşıyaka Park alanında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, nöroloji yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Bilal Doğan, bu sabahın erken saatlerinde yönetimindeki kayıtsız motosikletle Karşıyaka Park alanında dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip, parkı çevreleyen tel çitlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.