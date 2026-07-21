İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları Derneği “Birlikte Başarabiliriz”, Kıbrıs’ta kalıcı barışın yalnızca siyasi anlaşmalarla sağlanamayacağını belirterek; barışın adalet, hakikat, uzlaşma ve ortak insanlık temelinde kurulması çağrısında bulundu.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın iki toplumundan kayıp şahısların ve savaş mağdurlarının yakınlarının geçmişteki bölünmüşlükleri yeniden pekiştirmek için değil, “ortak bir hakikate tanıklık etmek” amacıyla yan yana durduğu belirtildi.

Derneğin tek taraflı tarih anlatılarını reddettiği vurgulanan açıklamada, hakikatin bir tarafın acısını görünür kılarken diğerinin acısını yok sayamayacağı ifade edildi. Kayıpların hatırasının uzun yıllar boyunca nefret ve bölünme anlatıları içerisinde kullanıldığı ifade edilen açıklamada, “Kayıplarımızın yeni çatışmalara hizmet eden bir araca dönüştürülmesine izin vermiyoruz.” denildi.

Açıklamada, gerçek adaletin onarıcı ve mağdur odaklı olması gerektiği kaydedildi.

Yasın barışa, uzlaşmaya ve hakikatin dile getirilmesine güç veren bir kaynağa dönüştürülmesinin ortak hedef olduğu ifade edilen açıklamada, kayıpların hatırasını suçlamanın değil, onarımın bir parçası haline getirecek ortak bir iyileşme zemini oluşturulmasında kararlı olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, yakın zamanda kaybedilen araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın cesareti ve çalışmalarına bağlılığına işaret edilerek, kayıplar ve gelecek nesiller için Uludağ ve diğer kaybedilen yol arkadaşlarının çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

-BM Genel Sekreteri ve liderlere çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretine dikkat çekilen açıklamada, dernek üyelerinin “siyasi aktörler olarak değil, çatışmanın yaralarını taşıyan ve buna rağmen umudu yaşatmayı seçen insanlar” olarak çağrıda bulundukları belirtildi. Çağrıda, Kıbrıs’ta gerçek ve kalıcı barışın yalnızca siyasi anlaşmalar üzerine kurulamayacağı, bunun adalet, hakikat, uzlaşma ve ortak insanlık temelinde şekillenmesi gerektiği ifade edildi.

Çağrının yalnızca Kıbrıs’la sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, Gazze’de ve Orta Doğu’da yaşananlara da işaret edildi ve kayıp yakınlarının “unutulmanın ve sesini duyuramamanın” ne anlama geldiğini bildiği, yalnızca kendileri için değil, adaletin yokluğunda acı çeken herkes için seslerini yükselttikleri kaydedildi.