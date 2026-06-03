Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, gelecek seçimde yeniden aday olacağını açıkladı.

Bölgenin hayvancılık ve tarımla yalnızca kendi ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğunu kaydeden Bakırcı, asıl kurtuluşun ve göçün önlenmesinin ekoturizm, gastronomi ve tarih turizmiyle mümkün olacağını ifade etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Bakırcı, Kıbrıs TV’de Levent Tezel’in hazırlayıp sunduğu “Başkan’ın Ajandası” programına konuk oldu.

Görevi devraldığında belediyenin büyük bir borç yüküyle karşılaştıklarını belirten Bakırcı, ilk dönemlerde esnaftan borç çimento dahi temin edemeyecek durumda iken, uyguladıkları mali disiplin sayesinde belediyeyi kısa sürede artıya geçirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları çalışmalara değinen Bakırcı, Apostolos Andreas Manastırı’ndaki 10 odanın tadilatının bittiğini ve bu yaz açılmasının planlandığını söyledi.

Altın Sahil gibi gözde bölgelerde tuvalet, duş ve seyyar büfe hizmeti sunulamamasının turist kaybına yol açtığını belirten Bakırcı, kaçak karavanların çevre kirliliği oluşturmasının sorun olduğunu belirtti. Bakırcı, karavan yasasının çıkarılması konusunu da defalarca gündeme getirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında belediye bünyesinde 1 doktor, 1 hemşire ve kayıt memuruyla "Evde Sağlık Hizmeti" verildiğini belirten Bakırcı, kadro sorunları nedeniyle bölgedeki fizik tedavi hizmetinin aksamasından dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Bakırcı, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor sahaları, müzik, resim ve İngilizce kursları düzenlediklerini söyledi.

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar ile hayata geçirilen projeleri anlatan Bakırcı, evdeki kadın üreticilerin ekonomik hayata katılmasına tam destek verdiklerini de kaydetti.

- Karpaz Eşekleri Projesi

Karpaz halkının “eşek katili” gibi haksız ithamlarla sosyal medyada linç edildiğini kaydeden ve buna karşı çıkan Bakırcı, eşek popülasyonun 3 bin 500’e yükseldiğini belirtti.

Turizm Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı ile yürütülen üçlü protokol kapsamında bariyerli alandaki erkek eşeklerin neredeyse tümünün kısırlaştırıldığını, bu yaz 12 özel kafes yardımıyla bin eşeğin daha güvenli alana taşınmasının hedeflendiğini ifade eden Bakırcı, otellerin de bu hayvanları sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

2004 Annan Planı döneminde geçici olarak yürürlüğe giren Karpaz Emirnamesi’nin 22 yıldır kaldırılamadığını dile getiren Bakırcı, bölgeye bir çivi dahi çakılamadığını söyledi.

Doğayı koruyarak kontrollü bir imar planı açılımı yapılması gerektiğini dile getiren Bakırcı, bölge arazilerinin yüzde 80’inin devlete ait olduğunu ancak bürokrasi ve Şehircilik Dairesindeki tıkanıklıklar nedeniyle halkın patlama noktasına geldiğini savundu.