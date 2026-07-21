KKTC'de bir haftada çıkan 14 yangın 1 milyon 545 bin 750 TL’lik maddi hasara neden oldu.

Haftalık itfaiye raporuna göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında KKTC'de 14 yangın ve 29 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri, "Kısa devre, kişi veya kişiler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar ve kırık cam parçaları" olarak açıklandı.

Özel servis olayları, "Ağaçlarda, klima dış ünitesinde ve su depoları arasında mahsur kalan kedilerin, asansörde ve evde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi ve tedbiri, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma için hastaneye sevki" olarak belirtildi.