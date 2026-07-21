20.07.2026 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Gönyeli’de Aşıklar Tepesi Mevkiinde, bir şahsa ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile, atıl durumda bulunan 2 adet güneş paneli, 1 adet derin dondurucu, 1 adet lavabo, 1 adet PVC kapı, 3 adet ahşap kapı, demir ve tahta malzemeler yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

20.07.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Malatya Köyü'nde, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan FR 383 plakalı araçta muhtemelen akaryakıt kaçağının motor bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar ile kablolar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.