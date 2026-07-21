Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Erkek Masa Tenisi takımı, KKTC şampiyonu olarak katıldığı Avrupa Üniversiteler Oyunları Salerno 2026'yı 13'üncü sırada tamamladı.

ARUCAD'dan verilen bilgiye göre, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenen organizasyonda F Grubu'nda, ARUCAD, İsviçre'den University of Lausanne, Birleşik Krallık'tan Imperial College London ve Azerbaycan'dan Azerbaijan Sport Academy ile aynı grupta yer alarak 20 üniversite arasında 13'üncü oldu.

Cemal Kara, Sertaç Savim ve Osman Mehmet Sayak'tan oluşan kadro, Imperial College London'ı mağlup ederken, University of Lausanne ve Azerbaijan Sport Academy'e yenildi.