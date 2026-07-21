Milli mücadele yıllarında ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit düşenler düzenlenecek törenlerle anılacak.

Geçitkale Bölüğü Alaminyo Takımı’nda görev yaparken şehit olan 20 kişi için, bu akşam saat 19.30’da Değirmenlik’te Alaminyo Şehitler Anıtı önünde anma töreni yapılacak.

Topçuköylü 9 şehit, yarın saat 18.30’da Topçuköy Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tuzla şehitleri için, 23 Temmuz Perşembe günü saat 08.45'te Tuzla Şehitlik Anıtı önünde anma töreni gerçekleştirilecek.

Taşpınar şehitleri için ise, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da Taşpınar Şehitliği’nde tören düzenlenecek.