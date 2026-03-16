Girne’de, dün akşam, iki taraf arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı.

1300 gündür kaçak yaşadı mahkemeye çıkarıldı
Polis basın bültenine göre, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.D.(E-27), G.K.(E-22) ve K.A.(E-25) bir taraf olup, Y.U’ya (E-52) vurarak ciddi şekilde darp etti, göz çevresindeki kemiklerin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.