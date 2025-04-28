(Kamalı Haber) - Girne’de Ala Sholeh’in şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Yusuf Süt mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin Girne’de hafta sonu yatakta cansız bedeni bulunan Ala Sholeh’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Yusuf Süt’ün ‘Adam öldürme’ suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı. 21 Nisan tarihinde Lefkoşa Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından Sholeh’e yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanmazken, sağ akciğerinde ve boynunda kanama tespit edildi. ‘Baskı’ olabileceği şüphesi ile Doktor Deniz’in soruşturma yapılması uyarısı üzerine zanlı Yusuf Süt’ün mahkeme emri ile tutuklandığını ve mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 20 Nisan tarihinde 112 Acil servisten Mercan Sokak’ta bir kadının evinde ölü olduğuna dair ihbar alındığını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Özmüezzin yapılan sorgulamada 112’ye ilk ihbarın sabah saat 07.10’ yapıldığını ilerleyen soruşturmada zanlı Yusuf Süt’ün sokakta tanımadığı bir şahsın telefonundan arayarak ihbar verdiğini adresi tam anlatmadığı için sağlık ekiplerinin evi bulamadan bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Polis çavuşu Özmüezzin zanlının bu kez saat 08.50’de 112’ye ikinci ihbarı yaptığını ve adresin bulunduğunu ifade etti. Gerçekleşen otopside birtakım şüpheler üzerine zanlının soruşturma maksatlı göz altına alındığını kaydeden Özmüezzin, DNA örnekleri için tırnak ve kan örnekleri alındığını otopsi raporunun henüz yazılmadığını ve ölüm saatinin henüz belirlenemediğini kaydetti. Zanlı avukatı süreye itiraz etmezken sorduğu bir soru üzerine Özmüezzin Sholeh ile zanlının arasında bir gönül ilişkisi olduğunu Ala Sholeh’in cep telefonunda ilişkisini koparmak için zanlıya attığı mesajlar bulunduğunu zanlının da cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ifade etti. Polis zanlının verdiği ilk beyanda olay günü sabah 07.00’de Barış Parkında yürüyüşte olduğunu ifade eden zanlı Süt’ün incelenen kamera görüntülerinde aynı saatlerde Sholeh’in evinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, Sholeh’in ölümünde bazı şüpheler üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Alınan ek tutukluluk süresinde 17 kişiden ifade temin edildiğini, 13 kamera görüntüsünün incelendiğini, 6 kamera görüntüsünün de incelenmeye devam ettiğin kaydeden Özmüezzin, zanlı ve Sholeh’in olay günü kıyafetlerinin yanı sıra tırnak doku örneği alındığını, DNA raporlarının hızlı bir şekilde hazırlanması için yazışmaların yapıldığını ve sonuçların beklendiğini kaydetti. Sholeh’in kaldığı apartmanın kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydeden Özmüezzin, bir çok çevre şahadeti de aldıklarını ifade etti. Polis, Sholeh’in işlediği yerde iş arkadaşlarından aldığı ifadelerde, zanlının son dönemlerde her akşam iş yeri önünde arabası ile beklediğini ve Sholeh’i zorlayarak eve götürmek istediği yönünde ifadeler aldığını, zanlının sürekli iş yerine çiçek gönderdiğini belirtti. Alınması gereken ifadeler, beklenen raporlar olduğunu dile getiren Özmüezzin zanlının bu sürede soruşturmanın selameti için 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 daha tutuklu kalmasına emir verdi.