(Kamalı Haber) – Girne’de meydana gelen “Dükkân Açma, Sirkat, Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklanan zanlılar Riyal Cumali ve İsmail Gevhan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız, 28 Haziran 2025 tarihinde saat 08:15 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Alibaba Bike Shop isimli işletmenin güneye bakan kapalı ancak kilitsiz durumdaki giriş kapısını açıp bir cürüm işlemek kasti ile işletme içerisine giren zanlılar Riyal Cumali ve İsmail Gevhan işletme içerisinde bulunan 1 adet Atlas marka siyah renk üzerinde sarı-kırmızı yazı olan 13.200 TL değerindeki bisikleti, 1 adet Atlas marka siyah renk üzerinde yeşil-gri yazı olan 13.200 TL değerindeki bisikleti, 1 adet Samsung Galaxy A06 marka açık mavi renk 5.000 TL değerindeki cep telefonunu ve 1 adet Jipping Pump marka mavi renk 800 TL değerindeki hava pompasını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis yürütülen ileri soruşturmada zanlıların itiraf nitelikli ifade verdiğini bu ifadenin teyit, tekzip edilmesi gerektiğini ve çalınanların tümünün zanlıların tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.