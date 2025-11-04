Girne’deki asayiş denetimlerinde 5 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye, Girne’de dün alkollü içki satan işyerleriyle eğlence mekanlarına yapılan asayiş denetimlerimde 4 işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki sattığı belirlendi.

Bir işletmenin de yetkili makamdan alınmış müzik yayın izninde belirtilen günler dışında ses yükseltici aletle müzik yayını yaptığı, mekan kapatma saatine de uymadığı tespit edildi.

Bahse konu 5 işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Değirmenlik ağıllar bölgesinde hırsızlık

Öte yandan Değirmenlik’te ağıllar bölgesinde, bir şahsa ait ağılın kamera odasına girilerek güvenlik kameralarını besleyen UPS cihazıyla üzerinde monteli bulunan sinyal güçlendirici modemi çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen İ.A.(E-53) tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz 11 kişi tutuklandı

Öte yandan dün akşam polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 11 kişi tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Karşıyaka’da bu sabahın ilk saatlerinde Özgür Sokak üzerinde, 122 miligram alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren Y.Y. (E-37) tutuklandı.